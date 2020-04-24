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أخبار البلد

الحكومة توضح 8 حقائق عن كورونا.. وتنفي 10 شائعات.. فيديو جراف

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:46 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو لتوضيح حقيقة عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الفترة الماضية. 

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 17 حتى 24 أبريل 2020):

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 8   حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا ، ونفي المركز ما تداول حول  إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020  ، كما نفي ما اثير حول نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول شهر رمضان ، ونفي ايضا ما تردد حول   إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة.


كما نفي المركز ما انتشر حول  تسريح موظفي العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيرًا للنفقات ، ونفي ما اثير حول وجود   عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحي ، كما نفي ما تداول حول    إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية

ونفي المركز ما أثير حول إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، كما نفي ما تداول حول إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

ونفي أيضا ما أثير حول عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، ونفي المركز الإعلامي ما تداول حول توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية



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