عائلة أسطورية.. شوبير يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي





وكتب أحمد شوبير على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" يوم استثنائي في تاريخ مصر ذكري تأسيس النادي الأعظم في الكون صرح رياضي من المستحيل الابتعاد عنه أي كانت الظروف ".





وأضاف:" أن تكون في كل يوم جزء من هذه العائلة الأسطورية شيء لا يتكرر ولكن مصدر فخر في حياتك للأبد ،113 سنة من النجاح والبطولات ، كل سنة وانت الأهلي".





وتحل اليوم الذكرى الـ 113 على تأسيس النادي الأهلي والذي تأسس في 24 إبريل 1907، على يد عمر لطفى بك.

تولى رئاسة الأهلي على مدار تاريخه العديد من العظماء: ويعتبر عمر لطفي بك أول من طرح فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن؛ وتقلد على مدار تاريخ النادى رؤساء عظام بدءا من ميشيل انس الذى تولى رئاسة النادى يوم 24 إبريل 1907 حتى أول إبريل 1908 ثم عزيز عزت باشافى الفترة من 2 إبريل 1908 حتى 9 فبراير 1916 وعبد الخالق ثروت باشامن 9 فبراير 1916 الى 14 فبراير 1922 وجعفر والي باشامن 14 فبراير 1922 إلى 7 يوليو 1940 مرورا بأحمد فؤاد أنور الذى تولى مقاليد قائم باعمال الرئيسمن 7 يونيو 1940 إلى 2 نوفمبر 1941 وجعفر والي باشامن 3 نوفمبر 1941 إلى 2 يناير 1944 وأحمد حسنين باشامن 3 يناير 1944 إلى 19 فبراير 1947 وأحمد عبود باشامن 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.

وصلاح الدين الدسوقيمن 3 ديسمبر 1962 وحتى 15 ديسمبر 1965 ثم الفريق عبد المحسن مرتجيمن 15 ديسمبر 1965 وحتى 13 يوليو 1967 والدكتور إبراهيم كامل الوكيلمن 18 يوليو 1967 إلى 8 يوليو 1971 ثم عاد الفريق عبد المحسن مرتجيليتولى المنصب من 8 يوليو 1971 الى 12 ديسمبر 1980 ؛ وصولا إلى صالح سليممن 12 ديسمبر 1980 وحتى 16 ديسمبر 1988 ومحمد عبده صالح الوحشمن 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992 وصالح سليممرة أخرى من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002 وحسن حمديمن 6 مايو 2002 إلى مارس 2014 ، ثم محمود طاهرمنذ مارس عام 2014، وأخير محمود الخطيب الذي يتولى منصب الرئيس حاليا في ديسمبر 2019.

ألقاب النادي الأهلي على مر تاريخه: حصل النادي الأهلى على 41 لقبًا للدورى الممتاز فى مواسم 1948-1949 و1949-50 و1950-51 و1952-53 و 1953-54 و1955-56 و1956-57 و1957-58 و1958-59 و1960-61 و1961-62 و1974-75 و1975-76 و1976-77 و1978-79 و1979-80 و1980-81 و1981-82 و1984-85 و1985-86 و1986-87 و1988-89 و1993-94 و1994-95 و1995-96 و1996-97 و1997-98 و1998-99 و1999-2000 و2004-2005 و2005-2006 و2006-2007 و2007-2008 و2008-2009 و2009-2010 و2010-2011 و2013-2014، 2015-2016، 2016=2017، 2018، 2019.

وتحل اليوم الذكرى الـ 113 على تأسيس النادي الأهلي والذي تأسس في 24 إبريل 1907، على يد عمر لطفى بك.

تولى رئاسة الأهلي على مدار تاريخه العديد من العظماء: ويعتبر عمر لطفي بك أول من طرح فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن؛ وتقلد على مدار تاريخ النادى رؤساء عظام بدءا من ميشيل انس الذى تولى رئاسة النادى يوم 24 إبريل 1907 حتى أول إبريل 1908 ثم عزيز عزت باشافى الفترة من 2 إبريل 1908 حتى 9 فبراير 1916 وعبد الخالق ثروت باشامن 9 فبراير 1916 الى 14 فبراير 1922 وجعفر والي باشامن 14 فبراير 1922 إلى 7 يوليو 1940 مرورا بأحمد فؤاد أنور الذى تولى مقاليد قائم باعمال الرئيسمن 7 يونيو 1940 إلى 2 نوفمبر 1941 وجعفر والي باشامن 3 نوفمبر 1941 إلى 2 يناير 1944 وأحمد حسنين باشامن 3 يناير 1944 إلى 19 فبراير 1947 وأحمد عبود باشامن 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.

وصلاح الدين الدسوقيمن 3 ديسمبر 1962 وحتى 15 ديسمبر 1965 ثم الفريق عبد المحسن مرتجيمن 15 ديسمبر 1965 وحتى 13 يوليو 1967 والدكتور إبراهيم كامل الوكيلمن 18 يوليو 1967 إلى 8 يوليو 1971 ثم عاد الفريق عبد المحسن مرتجيليتولى المنصب من 8 يوليو 1971 الى 12 ديسمبر 1980 ؛ وصولا إلى صالح سليممن 12 ديسمبر 1980 وحتى 16 ديسمبر 1988 ومحمد عبده صالح الوحشمن 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992 وصالح سليممرة أخرى من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002 وحسن حمديمن 6 مايو 2002 إلى مارس 2014 ، ثم محمود طاهرمنذ مارس عام 2014، وأخير محمود الخطيب الذي يتولى منصب الرئيس حاليا في ديسمبر 2019.

ألقاب النادي الأهلي على مر تاريخه: حصل النادي الأهلى على 41 لقبًا للدورى الممتاز فى مواسم 1948-1949 و1949-50 و1950-51 و1952-53 و 1953-54 و1955-56 و1956-57 و1957-58 و1958-59 و1960-61 و1961-62 و1974-75 و1975-76 و1976-77 و1978-79 و1979-80 و1980-81 و1981-82 و1984-85 و1985-86 و1986-87 و1988-89 و1993-94 و1994-95 و1995-96 و1996-97 و1997-98 و1998-99 و1999-2000 و2004-2005 و2005-2006 و2006-2007 و2007-2008 و2008-2009 و2009-2010 و2010-2011 و2013-2014، 2015-2016، 2016=2017، 2018، 2019.

ونال لقب بطولة كأس مصر 36 مرة في مواسم فى مواسم 1923-1924 و1924-1925 و1926-1927 و1927-1928 و1929-1930 و1930-1931 و1936-1937 و1939-1940 و1941-1942 و1942-1943 و1944-1945 و1945-1946 و1946-1947 و1948-1949 و1949-1950 و1950-1951 و1952-1953 و1955-1956 و1957-1958 و1960-1961 و1965-1966 و1977-1978 و1980-1981 و1982-1983 و1983-1984 و1984-1985 و1988-1989 و1990-1991 و1991-1992 و1992-1993 و1995-1996 و2000-2001 و2002-2003 و2005-2006 و2006-2007 و 2016-2017.

وحقق لقب كأس السوبر المصري11 مرة خلال مواسم 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2014 و2015 و 2017 و2018. وحقق كأس السلطان حسين 7 مرات خلال مواسم 1923 و1925 و1926 و1927 و1929 و1931 و1938.

وتوج بلقب دوري منطقة القاهرة 17 مرة خلال مواسم: 1924-1925 و1926-1927 و1927-1928 و1928-1929 و1930-1931 و1932-1933 و1933-1934 و1934-1935 و1935-1936 و1936-1937 و1937-1938 و1938-1939 و1941-1942 و1947-1948 و1949-1950 و1957-1958

وحصل على لقب دوري الجمهورية العربية المتحدة مرة وحيدة موسم 1960-1961 ومثلها فى كأس الإتحاد المصري التنشيطية موسم 1989.

البطولات الأفريقية: دوري أبطال إفريقيا (8 مرات) : 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013. كأس الكؤوس الإفريقية (4 مرات) : 1984، 1985، 1986، 1993.

الكأس الكونفدرالية الإفريقية (مرة واحدة) : 2014 كأس السوبر الإفريقي (6 مرات) : 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014 .

الكأس الأفروآسيوية للأندية (مرة واحدة) : 1988 وتوج بلقب وحيد ضمن منافسات البطولة الأفروآسيوية للأندية عام 1988 ومثله فى بطولة كأس الكئوس العربية عام 1995 ومرة واحدة أيضا ببطولة كأس أبطال دورى العرب عام 1996 ومرتين ببطولة كأس النخبة العربية السوبر عامى 1997 و1998.

شارك الأهلي للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان للمرة الأولى عام 2005 حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى بنظام جديد، حيث لعب الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي في الدور الأول، وخسر بطل أفريقيا أمام بطل أسيا بهدف دون رد سجله محمد نور.











احتفل أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بمرور 113 سنة على ذكرى تأسيس القلعة الحمراء.