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رياضة

عصام الحضرى: مش منفسن من شوبير .. وإدارة الخطيب أفضل من مرتضى منصور لهذا السبب .. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:50 ص
شوبير والحضري
شوبير والحضري
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محمد رشاد
قال عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لكرة القدم، أنه لا "ينفسن" على الإعلامى أحمد شوبير ، فهو أول شخص قابله عند دخوله النادى الأهلى ، وكان يطلب منه كل شيء أثناء تواجدهما فى الفريق، كل هذا خارج الملعب، أما داخل الملعب "مابعرفش حد".

وتابع الحضري لبرنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، مع إيناس الدغيدى، "في التمرين مابعرفش غير شغلى، وطبيعى أنى عاوز أحقق تاريخا وأرقاما، وتعبت واشتغلت، وفى النهاية فى منافسة".

وأضاف الحضرى، "لم أحزن أن نادر السيد تعاقد مع الأهلى ، ولكن كانت هناك منافسة قوية، فالمنافسة فى جميع المراكز، متابعا، "أنا بنافس زمايلى علشان أكون الأساسى فى الفريق والمنتخب، وأحسن جون فى إفريقيا، وطول ما فى منافسة فى نجاح، لو مافيش منافسة، هيكون فى فشل، ومع كل المشاكل اللى بينى وبين كابتن شوبير ، اعتذرت له على الهواء".

وعن الفارق بين إدارة ناديي الأهلى والزمالك ، أكد الحضرى، أن إدارة النادى الأهلى ، أفضل فى الاحترافية من إدارة الزمالك ، قائلا، "صحيح الزمالك لديه المستشار مرتضى منصور يقوم بعمل جيد، ولكن النادى الأهلى فى الاحترافية أفضل ليس من هذا العام فقط، ولكن من سنوات طويلة.
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