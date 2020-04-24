لمواجهة كورونا .. استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة العامة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة للحفاظ على النظافة العامة كما تابعت الوحدات المحلية انتظام عملية صرف معاش تكافل وكرامه للفئات المستحقة.





وأكد المحافظ، ان الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تابعت عملية صرف معاش تكافل وكرامة، من خلال المنافذ الإضافية ومكاتب البريد، مع تيسير الإجراءات وإزالة اية معوقات لمنع الازدحام أو التجمعات لتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوي.





ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ اعمال الرش والتطهير وخاصة لمناطق التجمعات مثل مواقف السيارات.





من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، انتظام عملية صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين بقري (ابشادات – نواي – تنده – الروضة)، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا عمليه انتظام صرف المعاش للمواطنين بمكاتب البريد لقرية بني احمد الغربية.





كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم اعمال الرش والتطهير وتنفيذ اعمال تسوية للطرق الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملات لمتابعة حالة النظافة العامة بالقري التابعة للمركز، بالإضافة لإجراء اعمال صيانة واحلال وتجديد لكشافات الانارة بالطرق الرئيسية ومداخل القرين وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري.





كما وجه المحافظ، باستمرار تلك الحملات بصفة دورية ضمن الخطة الشاملة للمحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد