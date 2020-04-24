اتحاد الكرة يكشف حقيقة الحصول على 500 ألف دولار من الفيفا بسبب فيروس كورونا

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى بكرة القدم، عن حقيقة إرسال الفيفا مبلغ 500 ألف دولار مساهمة إلى الجبلاية نظرًا لـ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
كانت أنباء ترددت حول تلقى الجبلاية مبلغ نصف مليون دولار دعما من الفيفا للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
وقال وليد العطار فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. لا صحة على الإطلاق بشأن تلقى الجبلاية دعما مالية قيمته ٥٠٠ الف دولار للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا داخل البلاد.
ولفت إلى أنه فور تلقى أي دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سوف يتم الإعلان عنه بكل شفافية عبر الموقع الرسمي للجبلاية.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا جاء على التحو التالي:
بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.