اتحاد الكرة يكشف حقيقة الحصول على 500 ألف دولار من الفيفا بسبب فيروس كورونا

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى بكرة القدم، عن حقيقة إرسال الفيفا مبلغ 500 ألف دولار مساهمة إلى الجبلاية نظرًا لـ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى بكرة القدم، عن حقيقة إرسال الفيفا مبلغ 500 ألف دولار مساهمة إلى الجبلاية نظرًا لـ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

كانت أنباء ترددت حول تلقى الجبلاية مبلغ نصف مليون دولار دعما من الفيفا للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كانت أنباء ترددت حول تلقى الجبلاية مبلغ نصف مليون دولار دعما من الفيفا للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ولفت إلى أنه فور تلقى أي دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سوف يتم الإعلان عنه بكل شفافية عبر الموقع الرسمي للجبلاية.

ولفت إلى أنه فور تلقى أي دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سوف يتم الإعلان عنه بكل شفافية عبر الموقع الرسمي للجبلاية.