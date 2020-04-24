بماكياج جريء.. سوزان نجم الدين تستعرض جمالها بإطلالة بالأبيض

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.





وتألقت سوزان نجم الدين بإطلالة مميزة باللون الأبيض، مرتدية فستانا ذات الكرانيش من اعلى الكتف، ليكشف عن أنوثتها.





ووضعت سوزان نجم الدين بعض اللمسات الجمالية الجريئة، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاه، مع البلاشر ورسم العين بالكحل الأسود مع الماسكرا.





كما انها خطفت الأنظار بخصلات شعرها الأصفر المتطاير، فظهرت بشكل جمالي جذاب.





وارتدت الاكسسوارات لاستكمال إطلالتها الأنيقة التي تعتمد على الجمال والرقي، بارتداء قرط في الأذن باللون الأحمر في الذهبي.