بذاكرة مفقودة وجريمتي قتل.. دينا الشربيني تدخل لعبة النسيان مبكرًا

دخلت الفنانة دينا الشربيني لعبة النسيان مبكرًا في الحلقة الأولى من المسلسل، والتي اختصرت لنا 6 سنوات من حياة رقية (دينا الشربيني) وزوجها أمجد (أحمد صفوت)، لتقدم حلقة دسمة كشفت خلالها عن فقدان رقية الوعي لمدة 4 شهور، بعد محاولة انتحار فاشلة، كانت قرارًا بعدما أمسك بها زوجها تخونه مع المحامي، ليقتلا بعضهما ويبقى الانتحار حلها الأمثل.
واحتل مسلسل لعبة النسيان تريند تويتر كما تصدر محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد عرض حلقته الأولى، كما استعرضت الحلقة خلال أحداثها حالة من فقدان الذاكرة التام لـرقية، بينما تضغط عليها المباحث وعائلة الشيال (عائلة زوجها) للاعتراف بجريمتها، في الوقت نفسه الذي لا تتذكر فيه رقية أي شيء من الـ6 سنوات الماضية، حيث توقفت ذاكرتها عند إنجابها لطفلها يحيى.
يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".