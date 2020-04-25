بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود

نشرت مصفف الشعر الخاص بالفنانة ريهام حجاج ، صورة جديدة له برفقتها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ،التى ظهرت فيها بإطلالة سوداء ناعمة.





وظهرت بها ريهام حجاج ، ببلوفر أنيق وناعم باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها ، وأختارت أحمر للشفاة باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا على طريقة الشعر الغجرى بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها .



