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مرأة

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود

السبت 25/أبريل/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت مصفف الشعر الخاص بالفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة له برفقتها  عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ،التى ظهرت فيها  بإطلالة سوداء ناعمة.

وظهرت بها ريهام حجاج، ببلوفر أنيق وناعم باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها ، وأختارت أحمر للشفاة باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا على طريقة الشعر الغجرى بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط  باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.
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