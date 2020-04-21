ريهام حجاج تروج لـ لما كنا صغيرين بصور من الكواليس

روجت الفنانة ريهام حجاج، لمسلسل " لما كنا صغيرين" بمجموعة صور من الكواليس مع أبطال المسلسل ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

"لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي. وانضم الفنان خالد النبوي إلى أبطال المسلسل مؤخرا.

وكان قد شارك الفنان محمود حجازي صورة جديدة له مع فريق عمل مسلسل "لما كنا صغيرين " على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

كما تفاعل معه عدد كبير من متابعيه بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي: منوريين هتكسروا الدنيا ان شاء الله