AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لوك جديد.. ريهام حجاج تتألق بإطلالة عصرية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:30 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة نسرين إمام صورة جديدة لها برفقة الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت الفنانة ريهام حجاج بإطلالة عصرية خطفت الأنظار، مرتدية بنطال باللون الموف مع جاكيت موف جينز لتبدو بشكل جمالي غير مألوف والتي أعتمدت في الظهور بـ لوك جديد.

ونسقت مع الإطلالة العصرية بعض الكماليات التي تجذب الأنظار، فحملت حقيبة كبيرة الحجم بالألوان الزاهية مثل البمبي والموف المنقوشة.

وارتدت ريهام حجاج نظارة من نفس ألوان الإطلالة كبيرة الحجم، مع ساعة أنيقة في اليد.

وظهرت بالشعر البني المسندل على جانب واحد من الكتف، مع وضع المكياج المعتمد على اللون الكاشمير في الشفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مخملى.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قبعة ونظارة.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال جذابة

قصة شعري الجديدة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على انستجرام.. شاهد

بالبيجامة.. ملك قورة تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

مكشوفة من الصدر.. جوهرة تستعرض أناقتها ببدلة كلاسيكية لامعة

بالشعر الكيرلي.. ريم أحمد تتألق بإطلالة عصرية برفقة زوجها

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم.. زنزانة التيك توك في زمن الكورونا

رغم عاصفة كورونا.. الاقتصاد المصري يتفرد بالنمو الموجب في الشرق الأوسط.. شاهد

كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

احرص على تناول حبة من الفستق يوميا واكتشف ماذا سيحدث لجسمك

فيديوجراف.. الطالبة حنين من التيك توك للفصل من الجامعة

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام حجاج تتألق بإطلالة عصرية

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل