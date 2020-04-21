لوك جديد.. ريهام حجاج تتألق بإطلالة عصرية

شاركت الفنانة نسرين إمام صورة جديدة لها برفقة الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام .





وتألقت الفنانة ريهام حجاج بإطلالة عصرية خطفت الأنظار، مرتدية بنطال باللون الموف مع جاكيت موف جينز لتبدو بشكل جمالي غير مألوف والتي أعتمدت في الظهور بـ لوك جديد.





ونسقت مع الإطلالة العصرية بعض الكماليات التي تجذب الأنظار، فحملت حقيبة كبيرة الحجم بالألوان الزاهية مثل البمبي والموف المنقوشة.





وارتدت ريهام حجاج نظارة من نفس ألوان الإطلالة كبيرة الحجم، مع ساعة أنيقة في اليد.





وظهرت بالشعر البني المسندل على جانب واحد من الكتف، مع وضع المكياج المعتمد على اللون الكاشمير في الشفاة.