سيف زاهر يكشف عن اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته بالزمالك

أكد الإعلامى سيف زاهر، أن الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، يعد اللاعب الأجنبى الوحيد الذى لم يحصل على مستحقاته المالية حتى الأن، فى حين حصل باقى االمحترفين على مستحقاتهم.

وأضاف سيف خلال تقديم برنامجه على "أون تايم سبورت" قائلا: "كاسونجو اللاعب الأجنبى الوحيد الذى لم يحصل على مستحقاته فى الزمالك، ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نجح فى تجميع 8 مليون جنيه، ووضع 6 ونصف مليون جنيه فى حسابات أشرف بن شرفى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مستحقات لهم حتي لا تتكر أزمة هروب حمدى النقاز".

وأضاف سيف زاهر، أن رئيس الزمالك قام بإرسال مبلغ قيمته مليون ونصف جنيه لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" غرامات متأخرة على النادى.