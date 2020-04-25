تعرف على عدد حالات المصابين بكورونا بين الأطقم الطبية والمرضى بمستشفيات بنها الجامعية

أصدرت مستشفيات بنها الجامعية بيانا حول وضع الأطقم الطبية بها واستمرار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة بالمستشفيات الجمعة الماضي وحتى اليوم.





وأوضح البيان المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لإدارة العلاقات العامة بمستشفيات بنها الجامعية، أنه منذ ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا تم عمل 400 تحليل سريع (أجسام مضادة) و300 تحليل صورة دم كاملة و300 أشعة مقطعية على الصدر، بالإضافة إلى 150 تحليل (مسحات) PCR شملت 10 مرضى من المخالطين للمصابين، و140 من الأطقم الطبية.





وقال البيان إن التحاليل أثبتت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا لـ 16 حالة من الأطقم الطبية وحالة واحدة من المرضى وسلبية جميع تحاليل الحالات الأخرى.





وأضاف أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مستشفيات جامعة بنها، ستستمر عمليات التعقيم والتطهير بجميع أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ.





وأشار البيان إلى أنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة مستشفيات جامعة بنها على سلامة الأطقم الطبية المصابة بالفيروس والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل، فقد تم التأكيد على أن جميع الحالات المحجوزة هناك حالتهم الصحية مستقرة ومستجيبة للعلاج.





وأكد المستشفى أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى، حيث جرى إعلان عدد من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية، كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية.





وأوضح البيان أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة بما لا يخل باستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى وصرف مكافأة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى.