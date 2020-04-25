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رياضة

وادى دجلة يفاوض مهاجم الزمالك

السبت 25/أبريل/2020 - 02:39 م
مهاجم الزمالك
مهاجم الزمالك
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القسم الرياضى
تلقى عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي وادي دجلة.

يأتي هذا للعودة إلى صفوف دجلة بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض في المباريات في الفترة الماضية.

وتلقى اللاعب اتصالات من قبل مسؤولي نادي وادي دجلة في الأيام القليلة الماضية لاستطلاع رأيه بشأن العودة لوادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر اللاعب حسم مصيره في الفترة المقبلة مع النادي الأبيض من أجل حسم موقفه من العروض المحلية التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تعليق نشاط الرياضه اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخري. 

ووضع الجهاز الفني للفريق الأبيض برنامجا جديدا خلال شهر رمضان علي فترتين صباحا ومساء تحت اشراف كارتيرون عبر الفيديو.
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