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فن

أصالة: ارتكبت أخطاء فادحة وأشعر بالندم .. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 04:17 م
أصالة
أصالة
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عمر صبحي
عبّرت الفنانة السورية أصالة، عن ندمها على فعل بعض الأمور في عدة مواقف كان من الممكن ان تتصرف بها بشكل أفضل.

وقالت الفنانة السورية أصالة،في مداخلة تليفونية في برنامج  "the insider " : في هذا الشهر بدأت أشعر بأشياء تدور  بخاطري  منها الندم علي ما فعلت من ردود أفعال، وأكيد أنا ارتكبت أخطاء فادحة منذ 2019 وحتي بدايات 2020 وأحاول أجد طريقة اعتذر بها لان في أوقات الدنيا تأخذنا الي مسؤوليات وانشغالات وخلافات تهد جبل".

ومن ناحية اخري تخطت أغنية أصالة "شامخ" حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد ثلاثة اشهر من طرحها. 

تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" الذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته".

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