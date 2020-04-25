المغربى: إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة مهمة لدعم القطاع

وزيرة التجارة تفتتح مؤتمر السيدات شركاء النجاح.. نيفين جامع: جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول جهة عربية تحصل على شهادة «JGender seal».. وتحقيق النمو الشامل يعتمد على تطبيق الرقمنة.. صور