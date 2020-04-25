AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد حقوق عين شمس: الاكتفاء بالمقال البحثي لطلاب فرق النقل

السبت 25/أبريل/2020 - 10:58 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
 قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سوف يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس المقالة البحثية وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل 7 مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.

وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان كلية الحقوق لا يوجد بها جزء عملي لذلك سوف تكون امتحانتهم من خلال مقال بحثي لكل مقرر وسوف يتم بث فيديو عبر قناة اليوتيوب لطلاب فرق النقل عن التحذيرات لعمل المقال البحثي عن عدم الاستناد الي المواقع الغير موثوق بيها وأيضا شرح كيفية عمل مقال بحثي .

أما طلاب المستوى الرابع والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة

الخميس.. تربية عين شمس تضع آلية الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية

عميد تربية عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل

عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

جامعة عين شمس في أسبوع.. جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.. تعرف على أهم قرارات هندسة عين شمس بعد اجتماع مجلس الجامعة.. عميد تربية عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل

عميد زراعة عين شمس: الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامات.. تشريعية النواب تتدخل لوقف إعلان قطونيل

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

هل أوشكت كورونا على الانتهاء فى بلاد زايد.. أسباب خفض الإمارات ساعات حظر التجول

أول تعليق من المجلس الأعلي للإعلام عن إعلان قطونيل

أخبار الفن | أول تعليق من ميس حمدان على إعلان الملابس الداخلية.. أخطاء مسلسلات رمضان 2020

أحمد موسى: منظمات إخوانية إرهابية تدعي كذبا وجود اختفاء قسري في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا