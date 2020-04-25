عميد حقوق عين شمس: الاكتفاء بالمقال البحثي لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سوف يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس المقالة البحثية وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل 7 مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.
وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان كلية الحقوق لا يوجد بها جزء عملي لذلك سوف تكون امتحانتهم من خلال مقال بحثي لكل مقرر وسوف يتم بث فيديو عبر قناة اليوتيوب لطلاب فرق النقل عن التحذيرات لعمل المقال البحثي عن عدم الاستناد الي المواقع الغير موثوق بيها وأيضا شرح كيفية عمل مقال بحثي .
أما طلاب المستوى الرابع والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.
وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.