عميد حقوق عين شمس: الاكتفاء بالمقال البحثي لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سوف يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس المقالة البحثية وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل 7 مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.





وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان كلية الحقوق لا يوجد بها جزء عملي لذلك سوف تكون امتحانتهم من خلال مقال بحثي لكل مقرر وسوف يتم بث فيديو عبر قناة اليوتيوب لطلاب فرق النقل عن التحذيرات لعمل المقال البحثي عن عدم الاستناد الي المواقع الغير موثوق بيها وأيضا شرح كيفية عمل مقال بحثي .





أما طلاب المستوى الرابع والطلاب المسجلون في مواد التخلفات سوف يؤدون اختبار في هذه المواد.



