امير كرارة يستعين بلازمة فيلم كازابلانكا في مسلسل الاختيار





والمشهد في مسلسل الاختيار يجمع بين أمير كرارة واياد نصار أثناء تكليفهما بمهمة في سيناء ويدور حديث جانبى بينهما ويقول أمير : أنت ايه رأيك ولا ايه.. ليرد عليه إياد نصار قائلا : "ولا اه".





وهي نفس اللزمة التي كانا يرددانها في فيلم "كازابلانكا" وكان ثالثهما الفنان عمرو عبد الجليل.





وكانت شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار سفر أحمد العوضي إلى تركيا وانضمامه إلى الجماعات الإرهابية وتكليف المنسى "أمير كرارة" بمهمة في سيناء.





يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته أمير كرارة واياد نصار وأحمد العوضي وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.





استعان الفنان أمير كرارة بلزمة كانت جمعته بالفنان إياد نصار وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار وهى نفس اللزمة التي قدمها في فيلم جمع بينهما بعنوان "كزابلانكا".