أمير كرارة يوجه رسالة لـ أحمد صلاح حسني حول مسلسل الفتوة عبر تويتر

وكتب أمير كرارة، معلقا: " حبيبي واخويا #الفتوة الجامد".

وقام الفنان احمد صلاح حسنى بنشر تويته كتب فيها:" تحياتي لاخويا وحبيبي ابو سليم علي المسلسل الروعه ده ... حاجه محترمه ومشرفة".

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، لرقم 1 في قائمة "التريندات" على موقع التواصل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض أولى حلقاته.









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