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فن

أمير كرارة يوجه رسالة لـ أحمد صلاح حسني حول مسلسل الفتوة عبر تويتر

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:11 ص
امير كرارة
امير كرارة
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رنا اشرف
نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة يشكر فيها الفنان أحمد صلاح حسنى.


وكتب أمير كرارة، معلقا: " حبيبي واخويا #الفتوة الجامد".


وقام الفنان احمد صلاح حسنى بنشر تويته كتب فيها:" تحياتي لاخويا وحبيبي ابو سليم علي المسلسل الروعه ده ... حاجه محترمه ومشرفة".


جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، لرقم 1 في قائمة "التريندات" على موقع التواصل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض أولى حلقاته.


 يتم بثه حصريا على فضائية "ON" الساعة 9 مساء يوميا خلال شهر رمضان، فيما يتم إذاعته معادا الساعة 4 صباحا و3:30 مساء.


وتدور أحداث مسلسل "الفتوة"  للفنان أحمد صلاح حسنى،فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي. 


ويشارك في بطولته مع ياسر جلال مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي
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