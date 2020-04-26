الصين: لا وفيات بسبب "كورونا" وتسجيل 11 إصابة جديدة بينها 5 حالات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأحد/ عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة جديدة بينها 5 حالات وافدة، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82827 وظلت الوفيات دون تغيير عند 4632 حتى نهاية يوم أمس.





وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 5 في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، فيما لم يتم تسجيل أي حالات يشتبه بإصابتها بالمرض أمس.





وأضافت اللجنة أن 48 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم أمس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 77394 شخصا، بينما بلغ حالات الإصابة الخطيرة 51 حالة، فيما تم حتى نهية يوم أمس تسجيل 1634 حالة إصابة وافدة بينها 940 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.





وتابعت اللجنة أن 8308 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، وأنه تم أمس تسجيل 30 حالة جديدة دون أعراض بينها 7 حالات وافدة من الخارج.





وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1037 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و429 حالة في تايوان بينها 6 وفيات، فيما خرج 753 مريضا في هونج كونج و28 في ماكاو و275 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.





وفي سياق متصل، استأنفت مقاطعة هوبي -مركز تفشي الفيروس بوسط الصين- تشغيل 266 موقعا سياحيا من الدرجة الأولى، أو ما يعادل 63% من إجمالي مواقعها السياحية، وذلك مع انحسار الوباء.





واشترطت سلطات المقاطعة على جميع المواقع السياحية التي تم فتحها تحديد تدفق الزائرين عند 30% من السعة اليومية، وفتح مناطقها في الهواء الطلق فقط، وذلك في إطار تدابير الوقاية من الوباء.



