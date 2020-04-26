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بذور الكتان تقوى المناعة.. هاني الناظر: تناول الزبادى والخيار لتجنب جفاف الصيام.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:08 ص
سحور رمضان
سحور رمضان
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن فيروس كورونا من سلالة الفيروسات الموسمية التي تنشط فى الشتاء ويقل تكاثرها فى الصيف، لافتًا إلى أن الجفاف الشديد فى الحلق ليس ضروريا أن يكون علامة على المرض أو الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجفاف خلال نهار رمضان يكون دليلا على السحور الخاطئ مثل تناول المخللات أو الحلويات، ناصحًا بضرورة تناول الزبادى والخيار فى وجبة السحور.

وتابع أن الحلويات والمخللات تشعر الفرد بالعطش الشديد، مشددًا على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة الإفطار بالإضافة إلى تناول التمر هندى والخروب.

ونوه إلى أن تناول البطيخ والكانتلوب جيد لأنهما بهما كميات كبيرة من المياه، كما نصح بتناول بذور الكتان مع الزبادى لتقوية المناعة.

وأوضح أن قلة شرب المياه والسير فى الصباح تحت أشعة الشمس دون اتخاذ وسائل الوقاية يصيب البشرة بالجفاف، مشددًا على استخدام كريمات الترطيب والاستحمام يوميًا، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
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