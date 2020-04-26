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رياضة

بعد تفكيره في الاعتزال.. عرض عربي يربك حسابات حسام عاشور

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقي حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية العربية خلال الساعات الماضية للعب في صفوفه لمدة موسم.

وتسبب العرض في حالة من الحيرة الشديدة لدى اللاعب خاصة مع اتجاه داخل النادي لاعتزاله وتوليه منصبا إداريا.


وكان عاشور استقر بنسبة كبيرة علي إعلان اعتزاله بنهاية الموسم وقبول عرض لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعمل مباراة اعتزال له وتعيينه في منصب إدارة بالنادي بجانب إمكانية عمل تعاقد له كمحلل تليفزيوني في قناة الأهلي.


وتحدث أحد وكلاء اللاعبين مع عاشور لقبول العرض العربي خاصة أن هناك حالة من الغضب داخل النادي إزاء ما يتردد عن رغبة الأخير في اللعب محليًا وأقربها الزمالك.


وأكد بعض اللاعبين المقربين من عاشور أن الاتجاه الأقرب للاعب هو الإعتزال والموافقة على عرض محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط.
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