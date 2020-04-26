"خريجي الأزهر" بالمحافظات تطلق برامج دعوية عبر صفحاتها خلال رمضان

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال فروعها الداخلية ، عددًا من البرامج الدعوية والإرشادية الإلكترونية المختلفة، تذاع يوميًا خلال شهر برمضان، يقدمها علماء الأزهر الشريف، بديلًا عن الأنشطة الميدانية التي تنفذ كل عام ، والتي توقفت نظرًا للظروف العالمية لجائحة كورونا وعدم التجمعات.





وتعرض المنظمة برنامج المكاتب الداخلية الرسمي " أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ" يوميًا الساعة الرابعة عصرًا عبر الصفحة الرسمية للمنظمة ، ويتناول موضوعات مختلفة مستوحاة من القرآن والسنة النبوية، ومنها موضوعات:مصر في القرآن الكريم ، الفتنة ، البر ، إسئلو أهل الذكر ، التوكل علي الله ، منزلة الشهيد في الإسلام.





كما يعرض فرع سوهاج علي صفحته الرسمية برنامج "لعلكم تتقون"، والذي يقدمه نخبة من علماء المنظمة بسوهاج الساعة الخامسة والنصف عصرًا، فضلًا عن عدد من الإبتهالات الدينية، و "خاطرة الصباح" التي تتضمن حديث نبوي وأقوال مأثوره، و نشر مقالات دينية مكتوبة لأعضاء المنظمة على مدار اليوم.





ويقدم فرع مطروح علي صفحته برنامج "خير الناس أنفعهم للناس " يوميًا الخامسة عصرًا، ويهدف البرنامج إلي تسليط الضوء علي أهمية قضاء حوائج الناس في كثير من المجالات، وخاصة في هذا الشهر الكريم وما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من أضرار مادية ومعنوية، وكذلك تقوية المجتمع المسلم مع بعضه البعض، والمساهمة في نشر الوعي الديني الوسطي المعتدل ، فضلًا عن نشر حلقات أستاذية الصيام في علم الطب .





فيما يعرض فرع البحيرة حلقات أسبوعية " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ " الخميس من كل أسبوع ، وبرنامج "من ملامح السيرة" الأربعاء من كل أسبوع ، وبرنامج " الكلم الطيب" الثلاثاء من كل أسبوع ، و برنامج"رمضان و القرآن" الاثنين من كل أسبوع ،برنامج "نساء في حياة الرسول" الأحد من كل أسبوع ، و برنامج "رمضان شهر الانتصارات" السبت من كل أسبوع.





كما يقدم فرع الجيزة البرنامج الديني " الطريق إلى الله"، ويذيع فرع كفر الشيخ علي مدار اليوم عددًا من البرامج التوعوية والإرشادية ، وتوضيح طرق التغذية السليمة، كما يقدم فرع بني سويف برنامج "خير زاد"، وبرنامج "رمضانيات" يوميًا ، فيما يبث فرع الدقهلية وبورسعيد والغربية والفيوم عددًا من التسجيلات المرئية، ونشر الأدعية، والحوارات الصحفية، والمنشورات التوعوية ومتابعة لأهم أخبار الساعة .