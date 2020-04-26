البنتاجون تقرر زيادة اختبار كورونا ليشمل ثمانية أضعاف الجنود الأمريكان

تركز وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أولًا على اختبار أولئك الذين يؤدون واجباتهم الأكثر أهمية للأمن القومي، وعلى رأس القائمة الرجال والنساء الذين يديرون سلاح القوات النووية في البلاد، وبعض قوات مكافحة الإرهاب، وطواقم حاملات الطائرات التي سيتم نشرها قريبًا، وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الأمريكية.





ويأمل قادة الدفاع في زيادة الاختبارات من المعدل الحالي البالغ حوالي 7000 في اليوم إلى 60.000 بحلول يونيو، وسيمكنهم ذلك من اختبار الأعراض التي تظهر عليهم وكذلك الأعراض التي لا تظهر عليهم.





وأجبر الإمداد الضعيف الحالي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على اتباع نهج تدريجي، والذي يتضمن اختبار البحارة على متن يو إس إس نيميتز، الناقلة البحرية بريميرتون، ومقرها واشنطن في الخط التالي للتوجه إلى المحيط الهادئ.





كما يأمل المسئولون في تجنب تكرار المشاكل التي ابتلي بها حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" المنكوبة بفيروس كورونا.





وكشفت البحرية الأمريكية عن تفشي فيروس على متن سفينة أخرى في البحر، هي "يو إس إس كيد".





وعلى الرغم من تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن قدرة الاختبار ليست مشكلة في الولايات المتحدة، فإن مسئولي البنتاجون لا يتوقعون إجراء اختبارات كافية لجميع أعضاء الخدمة حتى وقت ما هذا الصيف.





ووافق وزير الدفاع مارك إسبر مؤخرًا على توسيع ممارسة البنتاجون في اختبار أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس بشكل أساسي لاختبار الجميع في نهاية المطاف.





ولا تظهر على العديد من حاملي الفيروسات أي أعراض ولكن يمكن أن تكون معدية، كما تم اكتشافه على متن روزفلت.





والهدف من ذلك هو تخصيص مواد اختبار لحماية ما يعتبره الجيش أهم مهامه، مع عدم استنفاد الإمدادات للمجموعات المعرضة لخطر كبير في السكان المدنيين، وبما في ذلك كبار السن في دور التمريض وأخصائيي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس.







يتم اختبار الطبقة الأولى من القوات الأمريكية هذا الشهر، تليها في مايو ويونيو من قبل ثاني مجموعة ذات أولوية عليا: القوات في مناطق القتال مثل سوريا والعراق وأفغانستان، بعد ذلك سيكون أولئك الذين هم في الخارج خارج مناطق الحرب، مثل القوات في أوروبا وعلى متن السفن في البحر، وكذلك أولئك الذين يعودون إلى الولايات المتحدة من عمليات الانتشار في الخارج.





وقال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن المجموعات الثلاث الأولى يمكن اختبارها بالكامل بحلول يونيو.





وبحلول ذلك الوقت، يأمل البنتاجون في الوصول إلى هدفه المتمثل في القدرة على إجراء 60 ألف اختبار يوميًا.

