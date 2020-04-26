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رياضة

كورونا تعطل انتقال لاعب نادي مصر إلى الزمالك.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:32 م
نادي مصر
نادي مصر
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عمرو ابوبكر
كشف إسلام صالح، لاعب نادي مصر، عن مفاوضات نادي الزمالك له قبل انتقالات يناير الماضي.

وقال صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن المفاوضات كانت مع مسؤولي نادي مصر ولكن تأجلت المفاوضات بسبب كورونا.

وأضاف لاعب نادي مصر أن وكيله متواصل مع الزمالك في الفترة الحالية، ولكن كل النشاطات متوقفة فهذا عطل انتقاله للزمالك.

وتابع: كل لاعب في مصر يود الانتقال الى الزمالك وشرف كبير مجرد وجود مفاوضات بيني وبين الزمالك، ولم اشطرت أي مبالغ خلال المفاوضات المالية.

وقال صالح إن، وكيله أكد له أن مفاوضاته مع الزمالك كادت أن تتم بتعاقده بنسبة ٨٠٪ ولكن كورونا عطلت الأمور.

وأشار صالح الى أن، مدة تعاقده مع نادي مصر ستنتهي عقب موسم واحد فقط، والنادي يسدد كل مستحقاته هو واللاعبين في وقتها رغم وجود هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة أعلنوا تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم. 
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