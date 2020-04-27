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فن

تعليقات تشجيعية من الفنانين لـ أحمد العوضى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ويظهر فيها الفنان أحمد العوضي من أحد مشاهد مسلسله الجديد "الاختيار" الذي يجسد فيه دور الارهابي "هشام العشماوي".

ولم يعلق احمد علي صورته بشئ ولكن قد علق عليها بعضا من الفنانين.

ونالت الصورة اعجاب متابعيه وفنانين ايضا و جاءت تعليقاتهم كالآتي:

الفنانة "ياسمين عبد العزيز" : my man. وقد رد عليها الفنان احمد العوضي قائلا: my world.

وتجمع الفنان احمد العوضي والفنانة ياسمين علاقة حب قوية.

وعلق الفنان "محمد امام" قائلا: جامد جدا. وجاء رد العوضي : موووو

وعلق الفنان "محمد عبد الرحمن" : عوضيييييييي.


وقال بعض متابعيه :

 انت تعرف عندنا في الحته عاملين مكافأة لليعرف مكانك 

شي قوي شابو

دور صعب اووي


برافو عليك حقيقي قايم بالدور حلو بس حاول متطلعش للشارع عشان لو حد شافك هيسلموك 


والمسلسل من بطولة امير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".
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