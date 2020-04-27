صحفية أمريكية: البيت الأبيض هددني بعد يوم من الخلاف مع ترامب

أفاد تقرير أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قطع إيجازه الصحفي فجأة عن فيروس كورونا دون تلقي أي أسئلة من الصحافة بعد فترة وجيزة من رفض مراسل CNN الانتقال إلى الجزء الخلفي من الغرفة.





وقالت كايتلان كولينز، مراسلة شبكة سي إن إن في البيت الأبيض، إن مسؤولي البيت الأبيض طلبوا منها استبدال مقاعدها بمراسل آخر خلفها لعدة صفوف، قبل دقائق من إحاطة ترامب بعد ظهر الجمعة، ليتم تخصيص مقاعد للصحفيين مقدما من خلال رابطة مراسلي البيت الأبيض ، وشبكات التلفزيون الرئيسية، مثل CNN، ليس لها مقاعد بالصف الأمامي.





واستشهدت كولينز بإرشادات WHCA ورفضت تبديل المقاعد مع كريس جونسون من واشنطن بليد، الذي كان يجلس في الصف السادس ورفض أيضًا الانتقال.





ثم اقترح مسؤول في البيت الأبيض أن الخدمة السرية سوف تتدخل إذا لم يبدلوا مقاعدهما، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء.





وبعد لحظات، دخل ترامب الغرفة للإحاطة لكنه قطعها بعد 22 دقيقة، ولم يتلقي أي أسئلة من الصحفيين.





وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ترامب إنه ألغى الإحاطات الصحفية للبيت الأبيض لأنهم لم يكونوا "يستحقون الوقت والجهد".





ويوم السبت الماضي، غرد ترامب، قائلا: ما الغرض من عقد مؤتمرات البيت الأبيض الإخبارية عندما لا تطرح سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة، إنهم يحصلون على تقييمات قياسية والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار المزيفة، لا تستحق الوقت والجهد!"





وخاض ترامب يوم الخميس، خلافًا مع كولينز عندما كان يوجه سؤالًا من مراسل آخر حول الحالة الصحية لكيم يونج أون، حيث كانت التقارير تعمم أن الديكتاتور الكوري الشمالي كان على وشك الموت.





وعندما حاولت كولينز متابعة السؤال الخاص بها، قاطعها ترامب، قائلًا: "لا، هذا يكفي، المشكلة هي أنك لا تكتب الحقيقة".





حاول كولينز التدخل، لكن ترامب، قال: "لا ، ليس سي إن إن. قلت لك، سي إن إن هي أخبار وهمية، ولا تتحدث معي ".





ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، وافق البيت الأبيض على خطة الجلوس الحالية في الشهر الماضي، بعد سن المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.





وقال جوناثان كارل، رئيس WHCA، في بيان: "إن WHCA لديها لجنة تحدد الجلوس بما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في ضمان أقصى قدر من الوصول والمساءلة نيابة عن الشعب الأمريكي"