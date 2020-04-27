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حوادث

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف عابدين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث عنف عابدين" والتى وقعت أحداثها آبان ذكرى ثورة 25 يناير في عام 2014، لجلسة 22 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل.

كانت النيابة احالت المتهمين المحكمة الجنايات بعد ان وجهت لهم تهم الاشتراك مع اخرين فى التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.
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