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فن

رزان مغربى: وبعدين فيك يا سقا يالي محدش قادر عليك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:36 ص
رزان مغربى
رزان مغربى
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سيد احمد
نشرت الفنانة رزان مغربى فيديو من برنامج أغلب السقا من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رزان على الفيديو قائلة: "وبعدين فيك يا سقا يالي محدش قادر عليك وهيفضل تحدينا هو #تحدي_في_الخير".

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة. 

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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