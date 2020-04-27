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أخبار البلد

رحلة استثنائية تغادر القاهرة اليوم لنقل المصريين العالقين في الصين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:23 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

تغادر القاهرة، مساء اليوم الاثنين، رحلة استثنائية تحمل رقم Ms958، تسيرها شركة مصر للطيران، إلى مدينة جوانزو الصينية، لعودة المصريين العالقين هناك في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تغادر الرحلة من مطار القاهرة الدولي، في تمام الحادية عشرة والنصف مساء، وتعود إلى مطار مرسى علم، يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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