كوريا الجنوبية تخصص أكثر من 400 مليون دولار للدول الناشئة لمكافحة كورونا

أفادت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين نقلًا عن وزير المالية هونغ نام كي أن سيول ستخصص أكثر من 400 مليون دولار للدول الناشئة لمشاريع تهدف إلى مكافحة جائحة كورونا.





وبحسب وكالة يونهاب للأنباء ، فقد تم التصريح خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، ومن المقرر أن يتم تخصيص الأموال من خلال صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي للبلاد.





وأبلغ وزير المالية الكوري خلال الاجتماع أن كوريا الجنوبية ستؤجل أيضا مدفوعات ديون بقيمة 110 ملايين دولار لـ 26 دولة في أعقاب المشاكل الاقتصادية التي سببها الوباء.





وفي وقت سابق من أبريل، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن إنشاء صندوق استقرار بقيمة 40 تريليون وون (32.4 مليار دولار) لدعم الصناعات الرئيسية في البلاد المتضررة من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتخصيص 10 ترليون وون لتنفيذ سياسة طارئة لتثبيت الاستقرار من أجل معالجة الصدمات المحتملة في سوق العمل.





وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد في كوريا الجنوبية الآن 10738 بينما يبلغ عدد الوفيات 243 ، وفقًا للسلطات الصحية.