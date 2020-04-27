ضبط 3 آلاف كمامة طبية حجبها تاجر بمحل بالإسكندرية

تمكن ضباط شرطة التموين من ضبط 3 آلاف كمامة طبية حاول تاجر إخفائها داخل محل بمنطقة المنشية.





وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالإسكندرية، بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية بحجبه كميات من الكمامات بهدف رفع سعرها.





عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل وضبط داخله 3 آلاف كمامة طبية قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.







تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم بالواقع.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.