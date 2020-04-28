اقتراح برغبة لمعاملة أسر شهداء الأطباء مثل نظرائهم من الجيش والشرطة

قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن معاملة أ سر شهداء الأطباء " الجيش الأبيض" معاملة أسر الشهداء ، بحيث يحصلون على كافة الاستحقاقات التى يحصل عليها شهداء الشرطة والجيش من صندوق الشهداء.







وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أسر شهداء الأطباء يواجهون ظروفا قهرية صعبة ، وبالتالى كان لابد من مساعدتهم ماديا للتيسير عليهم.





ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.



