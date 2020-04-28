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برلمان

اقتراح برغبة لمعاملة أسر شهداء الأطباء مثل نظرائهم من الجيش والشرطة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:02 ص
الجيش الأبيض
الجيش الأبيض
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معتز الخصوصى
قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن معاملة أسر شهداء الأطباء " الجيش الأبيض" معاملة أسر الشهداء ، بحيث يحصلون على كافة الاستحقاقات التى يحصل عليها شهداء الشرطة والجيش من صندوق الشهداء.


وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أسر شهداء الأطباء يواجهون ظروفا قهرية صعبة ، وبالتالى كان لابد من مساعدتهم ماديا للتيسير عليهم. 


ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.


ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.


وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
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