شاهد .. روجينا تشارك جمهورها بـ مشهد لها من مسلسل البرنس





وعلقت روجينا على الفيديو " فدوى

#مسلسل_البرنس

تاليف واخراج#محمد_سامي

انتاج#تامر_مرسي

#رمضان2020 ".





وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





مبدعة - انت بجد فنانة - مكسرة الدنيا





مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.









نشرت الفنانة روجينا فيديو لها من مسلسل البرنس من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".