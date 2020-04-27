أخبار الفن .. مؤلف النهاية يرد بقوة على إسرائيل .. ياسمين صبرى وغادة عادل تفضحان فبركة رامز جلال .. اغتصاب فنانة شهيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كشف المؤلف عمرو سمير عاطف عن رايه فى البيان الذى اصدرته الخارجية الإسرئيلية والذى يؤكد على غضبهم من مشهد ضمن احداث مسلسل "النهاية" والذى يتمنى فيه بتحرير القدس وزوال اسرئيل على يد الدول العربية.
نشرت الفنانة شمس الكويتية تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تفضح فيه فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وضحاياه من النجوم.
تخضع النجمة العالمية وعارضة الأزياء كاتي برايس لعلاج نفسى بعد ان تعرضت للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح خلال سفرها الى جنوب أفريقيا.
اثار برنامج "رامز مجنون رسمى" الذى يقدمه الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع خاصة حول حقيقة المقلب الذى يتعرض له الضيف الا ان هناك بعض الدلائل التى تؤكد فبركة البرنامج.
تحتفل اليوم الفنانة سناء يوسف بعيد ميلادها الـ 37 عاما.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل الـ 90 وهى احدى النجمات التي قدمت العديد من الاعمال الفنية التي تعد خالدة في ذاكرة السينما.
كشفت الفنانة سهير رمزى عن سر انفصالها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة ان ما تردد بشان أن السبب الحقيقى للطلاق الخيانة او الادمان غير صحيح.