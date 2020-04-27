أخبار الفن .. مؤلف النهاية يرد بقوة على إسرائيل .. ياسمين صبرى وغادة عادل تفضحان فبركة رامز جلال .. اغتصاب فنانة شهيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









كشف المؤلف عمرو سمير عاطف عن رايه فى البيان الذى اصدرته الخارجية الإسرئيلية والذى يؤكد على غضبهم من مشهد ضمن احداث مسلسل "النهاية" والذى يتمنى فيه بتحرير القدس وزوال اسرئيل على يد الدول العربية.









نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تفضح فيه فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وضحاياه من النجوم.



