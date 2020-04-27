في ذكرى ميلاد سناء جميل .. اسمها الحقيقي وسر دفنها بعد 4 أيام

اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله ولدت عام 1930 في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا لأسرة قبطية مسيحية كانت لديها أخت توءم وأخ أكبر منها وقررت أسرتها الانتقال إلى القاهرة قبل الحرب العالمية الثانية ودخلت سناء مدرسة المير دى دييه الفرنسية الداخلية بعمر التسع سنوات.

ظلت سناء فى المدرسة حتى المرحلة الثانوية وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية من دون أن تخبر عائلتها ولكن شقيقها اكتشف الأمر وهددها أن تترك المعهد ولكنها رفضت فتخلت عنها عائلتها وطردتها من المنزل لرغبتها بالدخول في الفن.



