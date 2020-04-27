بعد أخبار اعتزالها.. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

»، لتنهال عليه التعليقات من المتابعين المتشوقين لظهور نيللي مجددًا.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي،قال إن تركيبة الفنانة نيللى ظهرت جليأ بأدوارها الدرامية والفوازير الرمضانية خاصة أنها تمتاز بالرقة ، النعومة والهدوء.

وكشف طارق الشناوى ، خلال استضافته ببرنامج صباجك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، بأن الفنانة نيللى لم تعلن انسحابها واعتزالها حتى اللحظة الراهنة.

وكشف طارق الشناوى ، خلال استضافته ببرنامج صباجك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، بأن الفنانة نيللى لم تعلن انسحابها واعتزالها حتى اللحظة الراهنة.

وأكد طارق الشناوى، أن الفنانة نيللى لازالت تتلقى عروضا فنية للمشاركة بها سواء للسينما أو التليفزيون، لافتأ إلى أن الأخيرة ليست من النوع الذى يتحدث كثيرا أو يروج عن نفسه خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي واصفا إياها " مبتحبش الشو" .





وتوقع طارق الشناوى، أن الفنانة نيللى من الممكن أن توافق على أن تشارك فى أعمال درامية قادمة قائلأ " أنا حاسس أن الباب عندها موارب وأعتقد لو حد تسلل وسرق قلب نيللى بعمل مبدع وقتها ستوافق نيللى على العودة للدراما مجددا".



