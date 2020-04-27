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فن

بعد أخبار اعتزالها.. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:59 م
نيللي
نيللي
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سعيد فراج
نشر الفنان رامي وحيد، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة نيللي، نجمة فوازير شهر رمضان المبارك، خلال فترة التسعينات، وذلك في أحدث ظهور لها، بعد الأخبار التي ترددت قبل أشهر حول اعتزالها الفن، بسبب ابتعادها عن الساحة. 

وعلق، رامي وحيد، على صورته مع نيللي، قائلًا: «وحشتينا اوي يا سلام لو نيللي تبقا معانا في رمضان»، لتنهال عليه التعليقات من المتابعين المتشوقين لظهور نيللي مجددًا. 

وكان الناقد الفني طارق الشناوي،قال إن تركيبة الفنانة نيللى ظهرت جليأ بأدوارها الدرامية والفوازير الرمضانية خاصة أنها تمتاز بالرقة ، النعومة والهدوء. 

وكشف طارق الشناوى ، خلال استضافته ببرنامج صباجك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، بأن الفنانة نيللى لم تعلن انسحابها واعتزالها حتى اللحظة الراهنة. 

وأكد طارق الشناوى، أن الفنانة نيللى لازالت تتلقى عروضا فنية للمشاركة بها سواء للسينما أو التليفزيون، لافتأ إلى أن الأخيرة ليست من النوع الذى يتحدث كثيرا أو يروج عن نفسه خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي واصفا إياها " مبتحبش الشو" . 

وتوقع طارق الشناوى، أن الفنانة نيللى من الممكن أن توافق على أن تشارك فى أعمال درامية قادمة قائلأ " أنا حاسس أن الباب عندها موارب وأعتقد لو حد تسلل وسرق قلب نيللى بعمل مبدع وقتها ستوافق نيللى على العودة للدراما مجددا".

يذكر أن الفنانة نيللى طوال تاريخها الفنى ظلت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الطفولية الجميلة وخفة الظل والرقة التى خطفت الأنظار، فعشقتها الكاميرا منذ وقفت أمامها أول مرة ترقص قبل أن يتجاوز عمرها 4 سنوات فى فيلم الحرمان عام 1953.

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