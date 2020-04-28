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محافظات

مواقف إنسانية.. طبيب بـ«عزل بلطيم» يروي تجربته في علاج مصابي كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
"سعيد جدًا.. فضل ربنا عليّ كبير إنه اختارني أعمل حاجة زي كده".. بهذه الكلمات بدأ حديثه معنا، الدكتور محمد أبو طالب الرفاعي، أخصائي الباطنة العامة والسكر والكبد والجهاز الهضمي، وأحد أبطال الجيش الأبيض المشارك في علاج مرضى فيروس كورونا في مستشفى العزل بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد أبو طالب، لـ"صدى البلد": "مسئولية كبيرة عليّ جدًا، الوقت اللي أنا فيه أتحاسب عليه قدام ربنا قبل العباد لو مكنتش عملت كده وانضميت للمساهمة في علاج أهلنا بمستشفى العزل ببلطيم"، مضيفًا: "أنا شايف إني لا بطل ولا جندي ولا أي حاجة، أنا شايف الحساب عليّ هيببقى عظيم".

وعن أصعب المواقف التى تعرض لها داخل المستشفى، قال أبو طالب، "البدلة اللي عاملة زي رواد الفضاء اللي بنلبسها دي، أول مرة ألبسها حسيت إني هموت، أول مرة أحس إن الكائن اللي مش شايفه عامل فينا ده كله، جه الفيروس يعرفنا إن إحنا ولا حاجة".

وأضاف: "ومن المواقف الإنسانية الصعبة، لك أن تتخيل أن تجد إنسانًا ومعه زوجته وطفله محجوزون في المستشفى، وفرد فقط اللي في البيت"، وتابع: "ربنا يحفظ مصر والرجاء من الجميع الالتزام بالتعليمات وأهمهما المحافظة على النظافة الشخصية وغسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة باستمرار".

ووجه الدكتور محمد أبو طالب عدة نصائح، منها الحفاظ على النظافة الشخصية، وتقليل استخدام الكلور والكحول للاستخدام عند الطوارئ فقط، وعزل الشخص نفسه حال شعوره أو إحساسه بأي أعراض إصابة، وكذلك ضرورة حفاظ كل إنسان منا على أهله وأسرته باتباع التعليمات وعدم التعرض للأماكن المزدحمة والابتعاد عن التجمعات.

مواقف إنسانية.. طبيب بـ«عزل بلطيم» يروي تجربته في علاج مصابي كورونا
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