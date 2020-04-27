AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليون حالة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:18 م
إصابات فيروس كورونا
إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليون
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون حالة.

كما بلغ عدد حالات التعافي 106,878 حالة، فيما وصلت الوفيات جراء فيروس كورونا لـ 55,907 حالة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 55118.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 18.787 إصابة حديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 972.969 شخصا.

وذكرت وكالة "رويترز" ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز 3 ملايين حالة.
وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.

وأشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,885 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 888,073 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و2410 حالات وفاة

329 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا

بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ شهر

الأردن يسجل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا

كندا تسجل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عداد كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 3 ملايين والوفيات 207 آلاف.. و888 ألف متعاف

ترشيحاتنا

الإمارات تسجل 490 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

تحذير مهم من وزير الصحة السعودي بشأن فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

أخبار الرياضة.. صالح جمعة يقترب من الزمالك.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي.. تفاصيل حلقة رامز الممنوعة من العرض لمسؤول أحد الأندية الكبيرة

جمال شعبان: حفاظ مصر على مستشفيات الحميات قلل أعداد المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

مخرج مسلسل البرنس يضع محمد رمضان في ورطة أمام تامر حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان