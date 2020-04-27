مسلسل اللعبة الحلقة 7 .. خيانة الزوجات التحدي الجديد لشيكو وهشام ماجد

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر بفوز مازو الذي يجسده هشام ماجد بالتحدي، وبدأ الغريب الذي يراقب مازو ووسيم الذي يجسده شيكو بارسال رسائل يخبرهم انه يراقبهم ويعرف كل خطواتهم.





وطالبهم الغريب بتحدي جديد وهو ان يقوم شخص قبل الأخر بخيانة زوجته أمامها وأن تقوم بصفعه على وجهه على أن يتم تنفيذ هذا التحدي خلال 48 ساعة.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.



