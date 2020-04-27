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برلمان

برلماني يثمن إجراءات الحكومة ضد الفنادق بعد تسريح العمال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:52 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار ضد الفنادق والمنشآت السياحية التي تقوم بتسريح العمالة، أو تعطل إجراءات صرف رواتبهم، آخرها إلغاء ترخيص فندق بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمثل حماية كبيرة للعمالة وضمان صرف رواتبهم للإنفاق على أسرهم لحين تجاوز هذه المحنة.

ولفت المسعود، في بيان له، أن الحكومة قدمت الدعم اللازم للمستثمرين وأصحاب الفنادق لعدم اللجوء في النهاية إلى تسريح العمالة، وتنفيذ توجيهات الرئيس لأصحاب الفنادق بضرورة عدم تخفيض الرواتب أو تسريح أي عامل من العمال.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة السياحة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة ضد أي منشأة سياحية تقوم بتسريح العمالة، لضمان توفير حياة كريمة لأسرهم، في ظل تضررهم جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
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