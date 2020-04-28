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اقتصاد

جهاز العبور: التشديد على الإجراءات الوقائية بالمشروعات المختلفة للحماية من كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:00 ص
مدينة العبور
مدينة العبور
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من انتشار فيروس كوفيد 19 ، وذلك بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أنه يتم كذلك المتابعة الدورية للتأكد من ارتداء جميع العاملين للكمامات، وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية المختلفة.

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة لمتابعة تعقيم المنشآت الخدمية بالمدينة، مع الاهتمام بأعمال النظافة بمختلف أحياء المدينة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عمران، أن هناك تكليفات وتوجيهات، لأجهزة المدن الجديدة، بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ودفع معدلات العمل بها.

أكد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على  حماية العاملين، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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