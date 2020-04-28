موقع مهم لمعرفة تاريخ السيارة والكشف عليها.. ومعلومات عن فائدة رقمي الشاسيه والموتور

كثيرون من محبي السيارات لا يعلمون معنى كلمة رقم شاسيه ورقم موتور.. رقم الشاسيه هو الرقم المسلسل الذي تقوم شركة السيارات بطبعة علي كل شاسيه سيارة لتعرف تسلسلها وسنة صنعها وتاريخها.





ويوجد أيضا رقم موتور وهو رقم مسلسل تقم الشركة المصنعة للسيارة بطباعته على المحرك لتعرف تاريخه وسنة صنعة والمواصفات الخاصة به.





والبعض لا يعلم شيئا عن الأرقام الخاصة بالشاسيه والموتور سوى أنهما مكتوبين في الرخصة الصادرة من المرور، لكن الارقام الموجودة في الرخصة ليست الرقم الكامل بل الرقم الكامل هو المطبوع علي شاسيه السيارة.





ويساعدك رقم شاسيه ورقم الموتور أيضا علي تمييز سيارتك ضمن السيارات المشابهة لها.





ويعتبر رقم الشاسية ضروري ومهم في كل السيارات ويتكون من 17 رقمًا وحرف بحيث تبدأ قراءته من اليسار إلى اليمين.





كما ينقسم إلى 4 أجزاء كل جزء منه يشير إلى معلومة معينة ويمكنك فحص رقم الشاصيه لسيارتك من خلال هذا الموقع