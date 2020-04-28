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اقتصاد

تعرف على خريطة توزيع محطات تحلية مياه البحر بـ6 محافظات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:00 ص
محطات المياه
محطات المياه
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آمنة عبد العظيم
قامت وزارة الإسكان بتنفيذ 64 محطة لتحلية مياه البحر تقع فى 6 محافظات بطاقة إجمالية 741 ألف متر مكعب يوميا، وذلك بهدف الاعتماد على تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية بدلا عن نقل مياه النيل .
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية والمرافق، أن أعلى عدد لمحطات مياه التحلية التى تم تنفيذها يقع بمحافظة شمال سيناء بإجمالى عدد محطات 21 محطة تنتج 20.76 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وأضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن محافظة البحر الأحمر نفذنا بها 17 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 106.6ألف متر مكعب يوميا، ثم 14 محطة بمحافظة مطروح تنتج 250.5 ألف متر مكعب يوميا.

وتابع إسماعيل، تليها محافظة جنوب سيناء بــ9 محطات تنتج 75 ألف متر مكعب من المياه، ثم محافظة السويس بمحطتين فقط تنتجان 286 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب، وأخيرا تأتى محافظة الإسماعيلية بمحطة وحيدة لتحلية مياه البحر تنتج 2.4 ألف متر مكعب يوميا.
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