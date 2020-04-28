أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة النادي الأهلي وغالي صديق اللاعبين..فيديو

قال أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف الجونة أنه على أتم الأستعداد للعودة إلى صفوف المارد الأحمر قائلا: "أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت".
وقال أحمد ياسر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "،:" العودة للأهلي حلم أتمنى تحقيقه قريبا وتعاقدي مع القلعة الحمراء ممتد ثلاثة مواسم أخرى " .
وتابع:" أنتظر بموقف النادي الأهلي سواء بالعودة من جديد أو تجديد إعارتي مره أخرى داخل صفوف الجونة ".
وأكد أحمد ياسر أنه يمتلك العديد من العروض الخارجية للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى تفاوض نادر شوقي من أجل اختيار العروض المناسبة .
وأشاد أحمد ياسر ريان بمدير الكرة بنادي الجون حسام غالي :" قائلا :" بيساعد اللاعبين وصديق لينا ".