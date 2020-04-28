أحمد ياسر ريان: أنا رهن إشارة النادي الأهلي وغالي صديق اللاعبين..فيديو

قال أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف

أنه على أتم الأستعداد للعودة إلى صفوف المارد الأحمر قائلا: "أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت".