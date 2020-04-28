محمد رمضان يحتفل باقتراب قناته على يوتيوب إلى 9 ملايين مشترك

، صورة له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، محتفلًا بوصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، إلى 8 ملايين و800 ألف، مقتربة من 9 ملايين مشترك.

وكانت أحداث مسلسل "البرنس" قد بدأت بتقديم محمد رمضان لشخصية رضوان، الذي يتمنى السفر إلى الإمارات للعمل في مجال "السمكرة والدوكو" مثلما يفعل بورشة والده.





وسخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على خطأ فادح شهدته الحلقة الأولى، بعدما تم تبديل سيارة بسيارة أخرى بشكل غير مبرر.