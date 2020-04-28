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فن

محمد رمضان يحتفل باقتراب قناته على يوتيوب إلى 9 ملايين مشترك

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:19 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، محتفلًا بوصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، إلى 8 ملايين و800 ألف، مقتربة من 9 ملايين مشترك. 

وكانت أحداث مسلسل "البرنس" قد بدأت بتقديم محمد رمضان لشخصية رضوان، الذي يتمنى السفر إلى الإمارات للعمل في مجال "السمكرة والدوكو" مثلما يفعل بورشة والده.

وسخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على خطأ فادح شهدته الحلقة الأولى، بعدما تم تبديل سيارة بسيارة أخرى بشكل غير مبرر.

ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.

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