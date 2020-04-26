البرنس طلع حرامى.. الجمهور يتهم محمد رمضان بالسرقة من تامر حسني.. تفاصيل

قام رواد السوشيال ميديا بإتهام الفنان محمد رمضان، بسرقة فكرة بوستر مسلسله الجديد "البرنس" من مسلسل "آدم" لتامر حسني، وذلك تحت عنوان "أما البرنس يطلع حرامي".
وكانت احداث مسلسل "البرنس" قد بدأت بتقديم محمد رمضان لشخصية رضوان، الذي يتمني السفر للعمل إلى الإمارات، حيث يعمل فى السمكرة والدوكو بورشة والده.
وسخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على خطأ فادح شهدته الحلقة الأولى، بعدما تم تبديل سيارة بسيارة أخرى بشكل غير مبرر.
ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.