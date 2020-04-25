البرنس يشعل تويتر.. ومغردون يسخرون: العربية راحت له الورشة أكسنت طلعها إلنترا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #البرنس بعد عرض أول حلقة للمسلسل أمس للفنان محمد رمضان.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
الاسطوره كالعاده حيكسر الدنيا #البرنس
محمد رمضان المفروض انه سمكري سيارات في المسلسل بتاعه .. استلم من واحد عربية هيونداي أكسنت RB عاملة حادثة يصلحها رجعهاله هيونداي إلنترا MD وده قمة الإعجاز العلمي افضل صنايعي في العالم الرجل اعطالة اكسنت مصدومة وخرجها النترا . محمد رمضان افضل صنايعي في العالم العربيه راحت له الورشة اكسنت طلعها النترا #البرنس