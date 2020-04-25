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فن

#البرنس يشعل تويتر.. ومغردون يسخرون: العربية راحت له الورشة أكسنت طلعها إلنترا

السبت 25/أبريل/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #البرنس بعد عرض أول حلقة للمسلسل أمس للفنان محمد رمضان.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

الاسطوره كالعاده حيكسر الدنيا #البرنس

محمد رمضان المفروض انه سمكري سيارات في المسلسل بتاعه .. استلم من واحد عربية هيونداي أكسنت RB عاملة حادثة يصلحها رجعهاله هيونداي إلنترا MD وده قمة الإعجاز العلمي افضل صنايعي في العالم الرجل اعطالة اكسنت مصدومة وخرجها النترا . محمد رمضان افضل صنايعي في العالم العربيه راحت له الورشة اكسنت طلعها النترا #البرنس


ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "البرنس" ثانى عمل يجمع بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا
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