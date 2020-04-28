في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

ريجيم مثالي لن تصدقى فعاليته فى رمضان فهو سيساعدك فى فقدان 10 كيلوجرام من وزنك خلال شهر رمضان.

ويصلح هذا الريجيم أكثر لمن يفوق وزنهم الـ 100 كيلوجرام، ويقدمه الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة.





كوب ماء + تمرة

بعد الصلاة:

طبق شوربة خضار أو طبق سوتيه

+ سلطة خضار خضراء





+ شريحة لحم مشوى أو ربع فرخة مسلوقة أو شريحتين من فيليه السمك



بين الإفطار والسحور: