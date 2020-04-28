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مرأة

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
ريجيم مثالي لن تصدقى فعاليته فى رمضان فهو سيساعدك فى فقدان 10 كيلوجرام من وزنك خلال شهر رمضان.

ويصلح هذا الريجيم أكثر لمن يفوق وزنهم الـ 100 كيلوجرام، ويقدمه الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة.

كوب ماء + تمرة
بعد الصلاة:
طبق شوربة خضار أو طبق سوتيه
+ سلطة خضار خضراء

+ شريحة لحم مشوى أو ربع فرخة مسلوقة أو شريحتين من فيليه السمك

بين الإفطار والسحور:

ثمرتين كيوى أو 3 شرائح من البطيخ أو تفاحتين
ثمرتين فاكهة

السحور:
كوب زبادي + ملعقة بذرة كتان+ ملعقة عسل
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