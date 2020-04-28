القاهرة الجميلة تعود للحياة بـ10 مشروعات كبرى.. ماذا تفعل الدولة في العاصمة؟

تشهد القاهرة ، لأول مرة منذ عقود مشروعات تطويرية ضخمة بدات منذ سنوات قليلة في عهد الرئيس السيسي في محاولة لاستعادة القاهرة الجمالية التي عفا عليها الزمن منذ خمسينيات القرن الماضي.





عمليات التطوير اعتمدت اولا على إزالة كل مايشوه المنظر الحضاري للعاصمة شملت ، المناطق العشوائية وتسكين أهلها في مشاكن أدمية مثل الأسمرات، فضلا عن استغلال كافة مقومات العاصمة التاريخية والأثرية وإعادة تطويرها.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع صدى البلد ما يجرى وما تم في العاصمة من مشروعات للتطوير :





1- تطوير ميدان التحرير

‏تطوير شامل لميدان التحرير والذي يغد القلب النابض للقاهرة والمنطقة المحيطة وذلك من خلال تركيب مسلة مصرية قديمة ليصبح بمثابة متحف مفتوح أمام المتحف المصري مع توحيد ألوان المباني وتنفيذ نظام إضاءة للميدان والمنطقة بالكامل عن طريق شركة الصوت والضوء.





2- سور مجرى العيون

أقدمت المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار في تطوير "منطقة سور مجرى العيون" وذلك على مساحة 95 فدانا بمصر القديمة.





بدأ المشروع بأعمال رفع الأنقاض، تمهيدًا للبدء في أعمال الرفع المساحي والجسات بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا إعداد تقرير وافٍ للمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة .





المنطقة تعتبر ضعف مساحة منطقة مثلث ماسبيرو، وستشهد إقامة عدد من المشروعات الترفيهية والسياحية سيستفيد منها كافة المواطنين.





وبالفعل بدأت شركة المقاولات أعمال التطوير بالموقع، وهو مشروع يأتي ضمن خطة كبيرة وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإخلاء المدن المصرية من المناطق غير الامنة، والأهم أن هذا التطوير يأتي ضمن المشروع الكبير لإحياء القاهرة التاريخية وإعادة رونقها واستخداماتها الثقافية والحضارية، وإقامة مشروع متكامل يحترم طابع الحضارة الإسلامية.





ويعد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف إلى إعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية لتتوجه بشكل أساسي إلى إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد على دور القاهرة كمركز ثقافي حضاري سياحي





3- نقل المدابغ وإنشاء مدينة للجلود

على بعد خطوات من سور مجرى العيون عملت المحافظة على نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكى، كما تم نقل نحو أكثر من 1500 أسرة من المنطقة إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.









4- تطوير وتطهير بحيرة عين الصيرة

في تلك المنطقة أقدم مناطق القاهرة تم العمل على تطوير البحيرة ضمن المخطط العام لتطوير مصر القديمة وعين الصيرة ، حيث تم توريد مكونات النوافير وتجميعها وجار تركيب 13 نافورة بارتفاع 2.5م خلف المسرح، بالإضافة إلى 4 مجاميع مكونة من نافورة كبيرة بارتفاع 8م وحولها 8 نافورات بارتفاع 2,5 م.





ويجري تركيب شبكة الري العادية لري الأشجار والنخيل، وفي الوقت نفسه جار تنفيذ أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، إلى جانب أنه جار حاليًا تنفيذ طبقات الإحلال للمشايات الرئيسية والفرعية.









5- تطوير كورنيش النيل

في خطوة تمت في مصر لأول مرة أقدمت المحافظة على تطوير جزء كبير من كورنيش النيل بالقاهرة ، وتم الانتهاء من منطقتي التليفزيون وما بعد كوبري قصر النيل ، و الأن جارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر على ضفاف النيل، بطول ٢ كم من كوبرى ١٥ مايو : كوبرى إمبابة.





ويتضمن المشروع إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر و إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات









6-مشروع محور الحضارات

ويجرى حاليا إنشاء 6 كباري بمنطقة عين الحياة في مشروع ضخم مخطط له جيدًا حيث يتم إنشاء 3 كبارى من إجمالى 6 كبارى يربطوا المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية





و‏تم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع في التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تمت أعمال الردم وأعمال التدبيش، و فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر





7- مدينة الروبيكي للجلود

بعد نقل المدابغ من منطقة سور مجرى العيون ، عملت الدولة على تعظيم تلك الصناعة من خلال بنية تحتية وامكانات ضخمة وبعيدة عن قلب القاهرة للحد من التلوث ، وتم إنشاء مدينة لصناعة الجلود فى الشرق الأوسط بمنطقة الروبيكى فى القاهرة و تُعد بلا أدنى مبالغة رافدا أساسيا من روافد الصناعة المصرية وتمثل نقلة حضارية لصناعة متكاملة ومتطورة فى دباغة وصناعة الجلود بأياد مصرية

تم نقل نحو 95% من القوى الإنتاجية بمجرى العيون إلى المشروع القومى الحديث بمدينة الروبيكى المقام على مساحة تتخطى 515 فدانا والذى ارتفعت معه دباغة الجلود من 125 مليون قدم مربع «منتج نصف تشطيب» إلى 350 مليون قدم مربع كامل التشطيب؛ مما يحقق معدل نمو صناعى بقطاع الجلود ليصل إلى 10% سنويا ويخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة بإستكمال مراحل المشروع





8- نقل المومياوات الى متحف الحضارات

كما يجرى بالتعاون مع وزارة الآثار نقل 22 مومياء و17 تابوت ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالتوازى مع مشاريع تطوير سور مجرى العيون و منطقة عين السيرة و نقل المدابغ ضمن مخطط تطوير العاصمة التاريخية و القضاء على العشوائيات و توزيع الاثار توزيع مناسب ليقوم السائح بزيارة اكثر من منطقة.





فمثلا يقوم السائح بزيارة المتحف المصرى بالتحرير و يتمتع بتنوع الميدان و المسلة و العمارة الاوربية و نهر النيل و فى وقت أخر يقوم بزيارة المتحف المصرى الكبير للتمتع بعظمة الاهرامات و بمجموعة الملك توت عنخ امون التى يتم عرضها بالكامل لأول مره فى المتحف الكبير ، ايضا يمكن للسائح زيارة متحف الحضارة لمشاهدة مومياوات ملوك مصر فى مكان واحد و التمتع باثار القاهرة الاسلامية و سور مجرى العيون بعد تطويرة و بحيرة عين الصيرة .





وبهاذا التنوع و التوسع تتضاعف القيمة السياحية والثقافية للضيوف ويأخذ كل اثر حقة الكامل فى عرض يليق بعظمة و تنوع الحضارة المصرية .





ويجرى حاليا تطوير المنطقة في نطاق خط سير المومياوات الملكية حيث يخرج الموكب من المتحف المصري بالتحرير باتجاه الكورنيش من جاردن سيتي ثم قصر العيني والمنيل و مصر القديمة ثم يتخذ الكوبري المؤدي لمنطقة الجيارة ومنها إلى متحف الحضارة .





9- تطوير المتحف المصري بالتحرير

بعد نقل الممومياوات لن يفقد المتحف المصرى بالتحرير مكانته بافتتاح المتحف الكبير و نقل المومياوات الى متحف الحضارة حيث سيتم تطويره خلال السنوات الثلاث المقبلة بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى قدرها 3.1 مليون يورو.





وتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع بدعم من الاتحاد، بهدف استكمال أعمال الترميم والتطوير الشامل لمبنى المتحف.





10- الاسمرات

يعد من أكبر المشروعات السكنية التي أقيمت لأهالي العشوائيات في تاريخ مصر ضمن مشروع مصر القومى للقضاء على العشوائيات وتسكين أهالى القاهرة من ساكنى المناطق الخطرة فى القاهرة التاريخية فى مساكن جديدة كاملة التجهيز و التشطيب.