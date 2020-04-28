تسجيل 6411 حالة إصابة جديدة ليتجاوز إجمالي المصابين 93 ألفا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا" عن تسجيل 6411 إصابة جديدة في عموم روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية في 83 إقليما، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 93 ألفا و558 مصابا.





وأفاد بيان للمركز الروسي - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 3075 مصابا في العاصمة موسكو وحدها، و523 حالة في ضواحي العاصمة، و198 بمدينة سانت بطرسبورج شمال روسيا.





وأضاف البيان أن 1110 أشخاص تعافوا من الفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع اجمالي المتعافين من إلى 8456 شخصا.





وأوضح البيان أن عدد الوفيات خلال الساعات الــ 24 الماضية بلغ 72 حالة وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا الى 867 شخصا.



